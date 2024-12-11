Удар «Искандера» по Запорожью убил офицера НАТО

Военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил о смерти представителя НАТО в результате мощного удара по подконтрольному Киеву Запорожью. По его словам, офицер погиб в ходе атаки по военным объектам ракетой «Искандер». Эксперт отметил, что в результате прилета было уничтожено большое количество украинских офицеров. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также был уничтожен высокопоставленный представитель НАТО в погонах, занимавшийся на Украине в том числе и вопросами снижения мобилизационного возраста, — написал Рожин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинских военных в Николаевской области, используя комплекс «Искандер-М». Удар был произведен в районе села Ровное, расположенного примерно в 15 километрах севернее Очакова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как ракета поражает группу зданий, где фиксируется активное перемещение украинских военных и техники.

В НАТО изменили позицию по Украине

Кроме того, в Минобороны России рассказали, что на Красноармейском направлении российские военные из группировки «Центр» ВС РФ нанесли прицельные удары по пункту управления БПЛА, а также по ангару, где находилась бронетехника ВСУ. Уточняется, что боевую задачу выполнили артиллеристы — расчет самоходной установки 2С7М «Малка».