Зеленский назвал самые горячие для ВСУ направления фронта

Владимир Зеленский охарактеризовал красноармейское (украинское название - покровское) и кураховское направления фронта в подконтрольной Киеву части ДНР как самые горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Главнокомандующий доложил и по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие <...> - покровское и кураховское направления", - написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский рассказал о подготовке США бригады ВСУ в Европе

9 декабря Генеральный штаб ВСУ называл сложной обстановку на всей линии боевого соприкосновения. 7 декабря полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков сообщал, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово.