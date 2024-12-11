Зеленский назвал красноармейское и кураховское направления фронта самыми горячими для ВСУ

Владимир Зеленский охарактеризовал красноармейское (украинское название - покровское) и кураховское направления фронта в подконтрольной Киеву части ДНР как самые горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зеленский назвал самые горячие для ВСУ направления фронта
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"Главнокомандующий доложил и по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие <...> - покровское и кураховское направления", - написал он в своем телеграм-канале.

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9 декабря Генеральный штаб ВСУ называл сложной обстановку на всей линии боевого соприкосновения. 7 декабря полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков сообщал, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово.

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