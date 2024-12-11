Новые сирийские власти рассмотрят вопрос о судьбе военных баз России

Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о дальнейшей судьбе находящихся в стране российских военных баз.

Будущее военных объектов будет решаться с точки зрения выгоды и интересов народа республики, заявил бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос будет обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — сказал он ТАСС.

В США раскрыли важность военных баз в Сирии для России

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова сообщила, что главным приоритетом для российских властей в Сирии сейчас является обеспечение безопасности находящихся там российских граждан.