Российский ефрейтор одним выстрелом помог остановить наступление ВСУ

Российский ефрейтор Максим Ботов выстрелом из гранатомета уничтожил головной автомобиль ВСУ, за которым следовали другие для атаки на российские позиции, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Это позволило существенно затормозить наступление противника, передает KP.RU.

"Максим Ботов доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающейся группе боевиков и, оценив силы противника, первым выстрелом из гранатомета поразил головной автомобиль с личным составом противника, чем существенно снизил атакующие возможности украинских боевиков", — говорится в сообщении.

Благодаря внезапной атаке российские бойцы смогли сковать действия ВСУ, лишив их возможности дальнейшего продвижения. Сам ефрейтор во время стрелкового боя ликвидировал нескольких противников.

Ранее снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный рассказал, как ему удалось одним выстрелом уничтожить сразу несколько бойцов ВСУ. По его словам, точное попадание было произведено из винтовки калибра 12,7 миллиметров. Спецназовец обратил внимание на то, как за время спецоперации на Украине модернизировалось вооружение российских снайперов. Винтовки стали более мощными и позволяют работать на дальних дистанциях, добавил он.