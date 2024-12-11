Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам чиновника, речь идет о Покровске, Курахове, Часове Яре, Торецке и Мирнограде.

Согласно информации Рогова, на подконтрольной Киеву территории уже начата информационно-пропагандистская кампания по преуменьшению значимости этих городов, их упоминают в негативном свете.

ТАСС со ссылкой на местные силовые структуры сообщал, что российские военнослужащие фактически уничтожили группировку ВСУ, которая дислоцируется к югу от города Курахово.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские солдаты выбили части ВСУ на нескольких рубежах в центре Часова Яра в ДНР.