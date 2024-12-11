Стало известно о военной поддержке Украиной сирийской оппозиции

Сирийская вооруженная оппозиция получала беспилотники и другую поддержку от украинской разведки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые с действиями украинских военных за рубежом».

По словам собеседников газеты, украинская разведка около четырех-пяти недель назад направила 20 опытных операторов беспилотников и порядка 150 FPV-дронов в штаб-квартиру оппозиции в сирийском Идлибе. Как отмечает The Washington Post, украинцы стремились подорвать позиции России и ее сирийских союзников.

В июне украинские СМИ сообщали со ссылкой на источник в военной разведке, что с начала года Киев помогает сирийской оппозиции наносить удары. Российские власти заявляли, что Украина пытается вербовать сирийских бойцов для участия в конфликте с Россией.

Ранее вооруженная оппозиция вошла в Дамаск и объявила о захвате власти. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин решил предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В МИД России уточняли, что в результате переговоров Асада с оппозицией он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Оппозиция Сирии поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство для переходного этапа. В январе 2024 года аль-Башир был назначен главой «Правительства спасения Сирии», созданного в Идлибе. До этого он был министром развития и гуманитарных вопросов в этой же структуре. Турецкие СМИ писали, аль-Башир «имеет контакты с Турцией».