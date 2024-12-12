Силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 декабря уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

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Военные уничтожили четыре дрона самолетного типа над Курской областью, один — над Чеченской Республикой, три — над республикой Северная Осетия — Алания и восемь — над территорией республики Крым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ночью в Грозном сбили беспилотник, атаковавший казармы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова. В результате атаки четверо бойцов получили легкие ранения, а здание отделалось поврежденной кровлей и выбитыми стеклами. Подобные удары по Чечне фиксируются с конца октября.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».