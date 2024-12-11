В США раскрыли, каким может быть ответ российскому «Орешнику»

США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты «Орешник». Об этом пишет обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest.

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По его словам, бомба B-61 является основным оружием стратегических ядерных сил США. Она в 24 раза мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. С начала 1960-х годов, когда началось серийное производство боеприпаса, было разработано много типов B-61, а в 2023 году Пентагон объявил о планах модифицировать эту модель.

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«Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не является членом НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался украинский конфликт, этот вариант нельзя отменять», — отмечается в материале.

Тем не менее, автор склоняется к мысли, что США все же выберут не Украину, а Польшу, поскольку она, как полноправный член НАТО, имеет право участвовать в программе обмена ядерным оружием среди стран альянса. Однако такой шаг еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта, указано в статье.

10 декабря Вайхерт написал, что российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» можно перехватить только с помощью комплекса противоракетной обороны THAAD. Он подчеркнул, что THAAD остается единственной американской системой, способной перехватывать гиперзвуковые цели. Однако Вайхерт отметил, что Соединенные Штаты и их союзники имеют лишь ограниченное количество таких систем.

Ранее Лукашенко сообщил, что пусковая установка у «Орешника» является белорусской.