НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

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По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

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Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

«Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.