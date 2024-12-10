ВС России быстро продвигаются, вскоре они могут войти в Днепропетровскую область Украины, после чего могут потребовать передать регион под их контроль. О такой опасности предупредил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир 24-го штурмового батальона «Айдар» С. Бунятов, его цитирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Украинский военнослужащий подчеркнул, что Днепропетровская область более уязвима к быстрому наступлению ВС РФ, чем Донецкая, поскольку ей присущи открытые ландшафты и меньшая плотность застройки. Взятие под контроль еще одной области может стать существенным аргументом для Москвы, если между ней и Киевом начнутся мирные переговоры.