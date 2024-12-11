Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном прохождении испытаний новой ракетой «Рута». Об этом украинский лидер рассказал на вручении премии имени Бориса Патона, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты
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Кроме того, Зеленский раскрыл судьбу еще двух ракет. По его словам, ракета-дрон «Паляница» уже вышла в серийное производство, а ракета-дрон «Пекло» уже прошла первые боевые применения и показала хороший результат.

Зеленский похвастался, что Украина уже испытывает четыре вида собственных ракет

Ранее украинский концерн «Укроборонпром» представил дрон-ракету «Пекло», который может лететь со скоростью до 700 километров в час. Разработка стала первой серией дронов-ракет, произведенных на Украине и переданных в войска.

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