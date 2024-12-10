Захватившие власть в Сирии террористы раскрыли, будет ли новая война

Глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил в интервью Sky News, что Сирия не ввяжется в новую войну. По его словам, страна не готова к еще одному противостоянию.

Люди истощены войной. Поэтому страна не готова к новой войне и не собирается в нее ввязываться, — сказал аль-Джулани.

Ранее профессор политологии Университета Эль-Мустансирия в Багдаде Исам аль-Фили заявил, что Сирию при новой власти ждет эпоха политического ислама, однако не исключено возвращение к светским основам государства. Он считает: одним из главных вызовов для новых властей в ближайшее время станет курдский вопрос.

До этого политолог Сергей Марков рассказывал, что сирийская армия не смогла противостоять боевикам, так как утратила свой стальной стержень в лице движения «Хезболла», Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ЧВК «Вагнер». По его словам, формально число сирийской военной машины уменьшилось на 7%, а фактически — на 30%.

Сирии предрекли эпоху политического ислама

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском в ночь на 8 декабря. СМИ сообщали, что они дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Тогда правительственные силы начали отходить из столицы.