Кадыров опубликовал кадры уничтожения снайперов бригады ГУР Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения снайперов бригады ГУР Украины.

По его словам, офицер спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» устроил засаду по маршруту следования противника и точным огнем ликвидировал двух вражеских снайперов.

Кадыров заметил, что кадры уничтожения снайперов бригады ГУР Украины были сняты с беспилотника.

Напомним, что глава Чечни нередко рассказывает о боевых свершениях спецназа «Ахмат», делится подробностями работы знаменитой группы «Аида».

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Так, 21 ноября Кадыров сообщил, что бойцы группы с помощью одного FPV-дрона разнесли склад с боеприпасами ВСУ на Суджанском направлении.

2 декабря группа «Аида» уничтожила, по его данным, «склад боеприпасов, два пункта временного размещения неприятеля» и вышку с ретранслятором в населенных пунктах Поречное и Мартыновка Курской области.