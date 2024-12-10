В США оценили шансы ПРО THAAD противостоять российскому гиперзвуку

Американская система противоракетной обороны (ПРО) THAAD вряд ли сможет перехватить российское гиперзвуковое оружие. Об этом написало издание National Interest.

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— У США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленной базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия, — говорится в публикации.

При этом отмечается, что шансы противостоять гиперзвуковому оружию РФ у этой системы крайне малы. Власти США также опасаются передавать Украине THAAD из-за того, что ПРО может быть утеряна в ходе боевых действий, а российские военные смогут изучить ее устройство, пишет издание.

24 ноября украинские СМИ сообщали о том, что просьбы Киева о передаче THAAD, скорее всего, окажутся безрезультатными. Украина может получить отказ из-за высокой стоимости этой системы. Также для ее изучения ВСУ понадобится большое количество времени, но систему могут передать только на ограниченный срок.