Полякам хотят разрешить вступать в ряды ВСУ

Правящая в Польше «Гражданская коалиция» хочет законодательно закрепить возможность присоединения польских граждан к ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское СМИ.

На данный момент вступление в иностранную армию в Польше без согласия компетентного органа запрещено и наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет.

Предлагаемый «Гражданской коалицией» законопроект предусматривает «прощение и забвение преступлений и проступков» с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2026 года за вступление в ВСУ без согласия компетентного органа Польши. При этом амнистии будет подлежать только участие в конфликте на стороне Украины. Депутат сейма Павет Суский объяснил необходимость законопроекта «изменившейся геополитической ситуацией».

Напомним, что в 2022 году аналогичный законопроект уже рассматривался в Польше. Однако тогда власти страны решили, что патриотический электорат плохо это воспримет. В результате идею заморозили.