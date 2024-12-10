В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ

На Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ после отстранения от работы на этом направлении вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федоров. Об этом у себя в Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, после отстранения Федорова от закупки дронов, развитие данного направления упало за месяц в несколько раз. Кроме того Безуглая отметила, что за весь 2024 год Минобороны страны почти не закупило никаких БПЛА.

«Почему его отстранили? Из-за интриг главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и главкома ВСУ Александра Сырского. Ермак мыслит политически и воспринимает Федорова как конкурента… С другой стороны интригует Сырский, который ненавидит Федорова за то, что тот "вмешивается в военные дела" и неоднократно ломал планы "совкам"», — написала депутат.

Безуглая назвала главкома ВСУ «безнадежным», заявив, что его и главу Минобороны Украины Рустема Умерова «надо освободить уже "позавчера"».