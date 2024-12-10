Украинские боевики устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района Курской области. Об этом 10 декабря сообщил член Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Иванов.

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Выступая на пленарном заседании, он выразил обеспокоенность судьбой 45 детей в возрасте до 15 лет, которых вывезли из приграничного региона на Украину. После этого на Западе подешевели донорские органы из-за роста предложения, привел депутат данные экспертных наблюдений.

«В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в котором током пытают наших военнопленных», — добавил Иванов, которого цитирует РИА Новости.

Как писала «Парламентская газета», ранее международные организации сообщали о создании вооруженными силами Украины концентрационных лагерей для россиян в Курской области. Кроме того, противник усилил репрессии против мирных жителей приграничья из-за своих неудач на фронте. Украинцы, в частности, обстреливали эвакуационные пункты и поджигали дома курян.