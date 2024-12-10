В Иране выразили готовность продавать собственное оружие любым странам

Член ассамблеи по политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резайи заявил, что Тегеран готов продавать оружие любым странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Mehr.

По слова Резайи, Иран готов продавать свое оружие любым государствам, если это оружие будет использовано для самообороны. Он также подчеркнул, что Иран особенно заинтересован в подобной торговле с другими арабскими и исламскими странами.

«В Исламской Республике проделана значительная работа. <...> Сегодня Иран готов предложить беспилотники, ракеты и оружие всем странам мира, особенно арабским и исламским, при одном условии — для защиты от агрессии», — заявил он.

Ранее Иран призвал Совбез ООН остановить дальнейшую оккупацию Сирии со стороны Израиля.