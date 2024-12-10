Израиль заявил об уничтожении флота Сирии

Военно-морские силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили флот Сирии. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил израильский глава Министерства обороны Исраэль Кац.

— Последние несколько дней ЦАХАЛ действовала, чтобы атаковать и уничтожить стратегические объекты, которые угрожают Израилю, — заявил он во время визита на военно-морскую базу «Хайфа», передает издание The Times of Israel.

Именно оттуда накануне были выпущены ракеты по сирийскому флоту.

По словам Каца, если кто-то из сирийских повстанцев «пойдет по стопам бывшего президента страны Башара Асада, то закончит как Асад».

— Мы не позволим террористам действовать против Израиля за пределами его границ. Мы сделаем все, чтобы устранить угрозу, — сказал он, подчеркнув, что израильская армия таким образом создает демилитаризованную зону.

Если не остановить Израиль, то Ближний Восток ждут серьезные последствия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов. По его словам, очевидно, что стране в этом плане подыгрывают Штаты, так как они видят, что у президента Турции Реджепа Эрдогана большие планы на регион.