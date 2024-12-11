Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Север" в Харьковской области.

На видео зафиксировано прямое попадание по танку и боевой машине пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявших атаку на позиции РФ.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие с помощью БПЛА выявили боевую технику и живую силу противника. Боевики ВСУ предприняли атаку на позиции российских военнослужащих силами бронегруппы на танке Т-80 при поддержке БМП-1У "Шквал". Точными ударами танк, БМП и живая сила противника были уничтожены.