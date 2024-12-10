Лукашенко отверг идею отправки белорусов на войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался отправлять белорусов на войну, потому что им нужно будет защищать свою родину. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи с работниками предприятия «Пожснаб», передает агентство «БелТА».

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Лукашенко заявил, что для обороны страны создается народное ополчение и отряды теробороны.

«Но, я думаю, мы без этого обойдемся. И никого мы никуда не собираемся посылать. Нам надо свое отстоять», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также поделился информацией о том, что Польша готовится «оттяпать» западную территорию Белоруссии. Он также заявил, что за Варшавой стоит НАТО и США.

Ранее Александр Лукашенко обвинил США в организации военного переворота в Сирии.