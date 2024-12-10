Глава МО Израиля распорядился создать "стерильную защитную зону" на юге Сирии

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что распорядился создать "стерильную защитную зону" на юге Сирии без постоянного израильского присутствия. Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения базы израильских ВМС в Хайфе.

"Я вместе с премьер-министром [Биньямином Нетаньяху] поручил Армии обороны Израиля создать стерильную защитную зону без оружия и террористических угроз на юге Сирии без постоянного присутствия Израиля", - сказал Кац.

Высказывания главы израильского МО приводит телеканал N14.