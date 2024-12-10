Путин рассказал, от чего зависит настроение военных на СВО

Эмоциональное состояние российских военных на специальной военной операции во многом зависит от положения их близких на гражданке, заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ, его слова приводит пресс-служба Кремля. Встреча приурочена к Международному дню прав человека.

От того, как чувствуют себя члены семей ребят, которые участвуют в боевых действиях, от этого в значительной степени зависит их настроение и эмоциональное состояние, а значит и эффективность их работы, — пояснил Путин.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому к ветеранам боевых действий будут отнесены участники СВО, с 30 сентября 2022 года выполняющие задачи на территориях Херсонской и Запорожской областей. С соответствующей инициативой в конце июня текущего года выступило Правительство России.

Закон также позволит причислить к ветеранам боевых действий военнослужащих МЧС, которые в период СВО участвовали в работах по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, и сотрудников военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей. Им предоставят меры социальной поддержки. В частности — преимущественное обеспечение путевками в санатории при наличии медицинских показаний, первоочередное право на покупку садовых земельных участков.