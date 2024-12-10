Темпы мобилизации на Украине не позволяют даже компенсировать текущие потери в ВСУ, сообщает «BBC-Украина» со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ. Собеседники издания отмечают, что необходимо более эффективно использовать имеющиеся мобилизационные ресурсы и задаются вопросом о том, насколько долго можно продолжать вести боевые действия с текущими возможностями.

Источники также жалуются на то, что ВСУ не удается восполнить убытки и говорят о потребности в оптимизации структур армии. Они также сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский пока не готов подписать закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

Накануне в заявлении Генштаба Вооруженных сил Украины говорилось, что непростая ситуация для ВСУ сохраняется по всей линии боевого соприкосновения. Согласно оперативной сводке, ситуация отмечена как «сложная».

Ранее морпех 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Герой России Иван Жарский рассказал, что в ходе одного из боев российские военнослужащие уничтожили семь танков Leopard и несколько Bradley. По его словам, всего во время столкновения противник потерял 13 единиц техники и 50 человек личного состава. На каком именно участке СВО это произошло — мужчина раскрывать не стал.