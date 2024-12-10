Сирийские исламисты объявили охоту на офицеров армии Асада

Пришедшая к власти в Сирии исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) пообещала преследовать офицеров из правительственной армии свергнутого сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

© Lenta.ru

ХТШ обещает преследовать «военных преступников» из числа офицеров армии и силовых ведомств свергнутого режима, чтобы «привлечь к ответственности». Исламисты также требуют выдачи офицеров от стран, предоставивших им убежище. При этом военнослужащие, проходившие призывную службу, подпадут под амнистию, отмечает FT.