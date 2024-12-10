Рогов заявил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово

Группировки ВСУ начали неорганизованно сбегать из Курахово в ДНР, за освобождение которого идут бои.

Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Достаточно много групп ВСУ пытаются неорганизованно сбежать из Курахова. Это в большей степени территориальная оборона и насильно мобилизованные. Но организованное сопротивление подразделений ВСУ в самом городе пока продолжается», — подчеркнул он.

Рогов уточнил, что российские войска находятся в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Противник возвёл основные укрепрайона около трубного завода и ТЭС.