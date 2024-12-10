Администрация президента США Джо Байдена считает, что российская ракета "Орешник" не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Об этом заявила первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс.

"Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами ["Кинжал"]. Не видим стратегические изменения [в контексте конфликта на Украине]", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС после выступления в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны в Лондоне.

Хикс добавила, что Вашингтон также "тщательно изучает" высказывания президента РФ Владимира Путина на ядерную тематику.

Путин рассказал о зависимости мощности «Орешника» от дальности атаки

Замглавы Пентагона выступила против территориальных уступок России, включая Крым, поскольку подобный шаг якобы может привести к новым конфликтам в мире. Рассуждая о ходе боевых действий на Украине, Хикс признала, что Россия "адаптируется и улучшает интеграцию всех своих боевых возможностей".

В то же время она высказала мнение, что трудности, с которыми столкнулась Россия на Украине, должны "вызывать беспокойство в Пекине", если китайские власти планируют вернуть себе Тайвань. По ее словам, Национально-освободительная армия Китая (НОАК) "гораздо менее опытна", нежели ВС РФ, а "десантные операции считаются самыми сложными в военном деле".

"НОАК не вела войны на протяжении 40 лет", - указала Хикс.

Говоря о ситуации в Сирии, она заявила, что Вашингтон "сфокусирован на обеспечении безопасности своих военнослужащих" и борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Хикс указала, США будут оценивать новые власти по их действиям.

"Сейчас необходимо движение к формированию правительства", - подчеркнула американская чиновница.

При этом она назвала отставку президента Башара Асада "ударом для России".

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на атаки российских военных объектов в Курской и Брянской областях с помощью американских и британских ракет РФ впервые применила новейшие баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.