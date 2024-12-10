Лукашенко заявил о белорусском происхождении пусковой установки «Орешника»

В российском ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка — белорусская, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с работниками предприятия «Пожснаб» в Борисове.

«В «Орешнике» вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, пусковую установку, как и «более серьёзные вещи», делает Минский завод колесных тягачей.

Вместе с этим Лукашенко назвал «Орешник» мощным оружием, которое с нуля и до окончательной версии ракеты белорусская сторона никогда самостоятельно не создала бы.

«Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу [Путину], — он на это отреагировал, сказал «да», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский президент подтвердил, что в республике действительно есть ядерное оружие. Также он уточнил, что Минск самостоятельно будет определять цели для «Орешника», но «нажимать кнопку» при необходимости уже будет с Россией.