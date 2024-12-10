ЕС поставит в Молдавию средства для перехвата дронов

Молдавия получит от Европейского союза (ЕС) средства для перехвата дронов. Об этом заявил посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova, запись которой опубликована на YouTube.

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Решение о передаче средств перехвата дронов Молдавии «было принято в Брюсселе», говорит европейский дипломат. При этом Мажейкс не назвал конкретных сроков поставки противодронного оборудования Кишеневу.

«Если это оборудование поступит в Республику Молдова, то это поможет предотвратить ситуации, когда дроны извне проникают на территорию республики», — заявил он.

В ноябре полиция Молдавии дважды сообщила об обнаружении беспилотников на территории страны.

Власти Молдавии заявили о намерении провести беседу с послом России Олегом Озеровым по этому поводу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства. По ее словам, заявления о падении на территории республики якобы российского дрона — провокация с целью втянуть Кишинев в конфликт на Украине.