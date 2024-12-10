Рогов: ВС РФ продвинулись в Курахове

Российские войска в ходе боев за освобождения Курахова в ДНР продвинулись до здания городского совета в западной части населенного пункта, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отходят в промзону. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"В самом Курахове, по состоянию на ранее утро, линия фронта проходила буквально в одном квартале от городского совета, который находится в западной части населенного пункта", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, под контролем ВСУ остается небольшая часть жилой застройки, украинские подразделения заняли позиции на территории ТЭС и в промзоне.

"Представители теробороны ВСУ пытаются неорганизованно выходить в сторону населенного пункта Дачное, который находится западнее Курахова", - отметил он.

Рогов добавил, что севернее Курахова, в районе Сонцевки, остается значительная группировка ВСУ.

Ранее сегодня источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что ВСУ пытаются массово выводить остатки своей группировки из Курахова, в городе остаются очаги сопротивления, в частности в районе Кураховской ТЭС.