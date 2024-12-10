В РФ разработали платформу для эвакуации раненых
Беспилотная платформа для эвакуации раненых "Веном-тотем" с грузоподъемностью до 300 кг разработана в Новосибирске, в ближайшее время первые 50 единиц будут переданы российским войскам. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.
"Платформа "Веном-тотем" изначально разработана для эвакуации пострадавших из зоны чрезвычайных ситуаций, последнее время она часто и успешно используется в зоне СВО. Она предназначена в основном для эвакуации с линии боевого соприкосновения, но также для подвоза боеприпасов, провизии и так далее. Грузоподъемность - до 300 кг, когда мы проводили стрессовые испытания, мы и 500 грузили. Совместно с "Кулибин-клубом" провели испытания платформы, показали себя хорошо. В ближайшее время вместе с Народным фронтом передадим 50 "Веномов" на передовую для выполнения задач в рамках военной операции", - рассказал разработчик платформы "Веном-тотем".