В РФ разработали платформу для эвакуации раненых

Беспилотная платформа для эвакуации раненых "Веном-тотем" с грузоподъемностью до 300 кг разработана в Новосибирске, в ближайшее время первые 50 единиц будут переданы российским войскам. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

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