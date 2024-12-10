Опыт применения танков Abrams на Украине оказался провальным, пишет американское издание The National Interest в статье "Катастрофа танка Abrams на Украине только начинается".

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"Просто дайте нам танки!" - таков был коллективный призыв украинского правительства год назад. Украина умоляла руководство НАТО передать ВСУ передовые основные боевые танки (ОБТ), такие как немецкий Leopard 2 и американский M1A1 Abrams. Западные страны согласились на эти мольбы, и в результате образцы каждой из переданных платформ были либо уничтожены, либо захвачены.

"Украинцы практически не добились успеха в боях с русскими, применяя западные танки. Где они добились невероятного успеха, так это в замене этих более навороченных, новых западных ОБТ на свои старые танки советской эпохи Т-64 и Т-80", - пишет TNI.

Часть проблем связана с отсутствием защиты от современного вооружения.

"Отчеты с передовой о показателях американских танков Abrams, о которых так много говорится, содержат такие фразы как "катастрофический провал", а также мою любимую "броня расплавилась", - отмечает автор статьи Дэвид Экс.

Все это указывает на тот факт, что танки Abrams беззащитны перед российскими беспилотниками и противотанковых систем с тандемными боевыми частями.

Однако дело не только в том, что сами танки оказались плохо подготовлены к современным боевым действиям. Еще одной причиной неудач стала плохая подготовка украинских экипажей. В то время как на освоение Abrams требуются годы, ожидалось, что украинцы смогут изучить его за несколько недель.

"И все же НАТО продолжает отправлять свою технику на Украину, где отчаявшиеся перед лицом российского натиска украинцы продолжают терять ее", - подводит итог The National Interest.

Ранее сообщалось, что один из ставших трофеем российских бойцов танков Abrams получил незначительные повреждения и может быть восстановлен.