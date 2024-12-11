Спутники зафиксировали российские военные корабли у Сирии

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России не покинули базу в сирийском порту Тартус, они находятся рядом с побережьем САР. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs, которые опубликовало агентство Reuters.

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На одном из снимков, сделанном 9 декабря, видно, что по меньшей мере три корабля, включая два фрегата и танкер, пришвартованы примерно в 13 км к северо-западу от Тартуса.

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Днем 9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о том, сможет ли РФ сохранить свое военное присутствие в Сирии.

Утром 9 декабря стало известно, что оппозиция в Сирии взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. При этом боевики не проникли на российские базы в Тартусе и Хмеймиме, которые сейчас работают в обычном режиме.

Позднее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что воинские части России не отрезаны от военных баз в Сирии.

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.