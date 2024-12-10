Подсчитано число переданных Украине ракет Patriot

Украина получила от США не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на бюджетные отчеты Пентагона.

Подсчитано число переданных Украине ракет Patriot
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Уточняется, что поставки ракет обошлись Вашингтону в 3,26 миллиарда долларов. Точное количество переданных Киеву MSE Пентагон не раскрывал.

На Украине захотели наладить выпуск ракет

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США с февраля 2022 года выделили более 62 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Другие западные союзники за этот период передали Киеву помощи на 57 миллиардов долларов, добавил он.

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