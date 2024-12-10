Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной задачей для украинских военных должно стать обеспечение поставок оружия, в том числе ракет, вместо снижения минимального возраста мобилизации. Об этом он сообщил на своей странице в X.

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«Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах», — отметил Зеленский.

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По его мнению, важно сосредоточиться на оснащении действующих бригад техникой и подготовке персонала для ее эффективного использования.

«Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — добавил президент.

Москва, в свою очередь, осуждает поставки оружия Украине, утверждая, что это лишь подогревает конфликт и не повлияет на его исход.

4 декабря глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

До этого газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Ранее США пообещали предоставить экипировку ВСУ в случае мобилизации 18-летних.