Сингх: Пентагон не использовал в последние дни канал связи с Россией по Сирии

Пентагон в последние дни не использовал канал связи с Москвой по Сирии, но такая возможность сохраняется. Об этом со ссылкой на заместителя пресс-секретаря министерства обороны США Сабрину Сингх сообщает ТАСС.

В Пентагоне заявили, что не использовали канал связи с Россией по Сирии
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Сингх заявила, что ей неизвестно о каком-либо использовании канала связи между американскими и российскими военными во время событий в Сирии. При этом она отметила, что такой канал всегда остается действующим.

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10 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен избежать разделения Сирии и массовой миграции из арабской страны.

В тот же день официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что свержение президента Сирии Башара Асада является следствием политики Соединенных Штатов. По его словам, к падению режима Асада привели усилия нынешней администрации США по ослаблению его главных сторонников — Российской Федерации, Ирана и группировки «Хезболла».

Ранее Washington Post раскрыла предложение Асаду от США, от которого он отказался.

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