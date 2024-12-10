В Германии ситуацию на фронте назвали критической для Украины

Ситуация на фронте стала критической для Киева. Такое признание сделал в интервью Bild кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

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«Ситуация критическая. Россия прочно закрепилась в некоторых частях Украины», — констатировал немецкий политик.

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Мерц также прокомментировал трехстороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского, избранного американского президента Дональда Трампа и лидера Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце. По словам лидера ХДС, очевидно, что Трамп будет стремиться выйти на прямой контакт с Россией.

«Но также стало ясно, что он пытался вовлечь Украину и Францию в свои замыслы», — добавил он.

9 декабря Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Они должны были обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине.