США пообещали экипировать 18-летних новобранцев ВСУ

США донесли до Киева, что экипируют новых новобранцев ВСУ, если Украина решит провести мобилизацию с 18 лет. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Он отметил, что решение о составе вооруженных сил должны принять сами украинцы.

«Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — ответил Миллер на вопрос о том, призывают ли США Украину расширить мобилизацию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники согласны тем, что Киеву необходима мобилизация граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако власти Украины отказываются идти на этот шаг.