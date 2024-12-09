В Польше выступили с заявлением о войсках страны на Украине

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил о необходимости исключить появление польских войск на Украине. Его слова приводит ТАСС.

В Польше выступили с заявлением о войсках страны на Украине
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Севера считает, что даже при расширении мобилизации Украина не сможет отвоевать занятые Россией территории, поскольку это будут «слишком маленькие людские ресурсы».

«На сегодняшний день участие польских войск в операциях на Украине необходимо исключить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что страны Европы возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления в должность американского президента Дональда Трампа.