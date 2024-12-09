В Польше выступили с заявлением о войсках страны на Украине

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил о необходимости исключить появление польских войск на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Севера считает, что даже при расширении мобилизации Украина не сможет отвоевать занятые Россией территории, поскольку это будут «слишком маленькие людские ресурсы».

«На сегодняшний день участие польских войск в операциях на Украине необходимо исключить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что страны Европы возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления в должность американского президента Дональда Трампа.