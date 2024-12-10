Освободившие курское село Плехово российские спецназовцы из батальона "Арбат" нашли в подвале одного из домов флаг Великобритании. Подвал служил укрытием для британских наемников.

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"Это наш трофей. Мы подняли его с подвала, где базировались англичане. Там еще много другой атрибутики", - рассказал военкору Олегу Шишкину заместитель командира взвода с позывным Шарманка.

Бои за село продолжались больше месяца. Плехово находится у границы с Украиной, через него проходил маршрут снабжения всей курской группировки врага. В домах на окраине ВСУ оборудовали огневые точки. Единственную тропу, ведущую в Плехово с востока, держали под прицелом лулеметчики и постоянно минировала "Баба-Яга".

"Вариантов проскочить было два раза в сутки по 15 минут", - рассказал спецназовец Кипиш.

Штурм села начался 6 декабря. Воспользовавшись нелетной для дронов погодой, батальоны спецназа "Арбат" и "Курские витязи" при поддержке мотострелков и морской пехоты зашли в село и дом за домом, улица за улицей выбивали из него противника.

Зачистка заняла еще три дня. 9 декабря флаг "Арбата" был поднят над побитым пулями и осколками зданием Дома культуры в центре села.

На улицах Плехово полно сожженной американской бронетехники. К сожалению, там лежат и тела мирных жителей, расстрелянных озверевшими оккупантами. Рядом с убитой женщиной стоят санки, в них пустые бутылки - наверное, она вышла из дома за водой.

В небе над селом еще висят вражеские дроны, в отдалении слышны пулеметные очереди. Это работают наши - поддерживают огнем штурмовые подразделения, зашедшие в Сумскую область Украины.