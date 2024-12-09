На Украине назвали дату прекращения огня

Соглашение о прекращении огня на Украине может быть заключено в районе 25 января. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Страна».

На Украине назвали дату прекращения огня
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По его утверждению, на этом настаивает администрация избранного президента США Дональда Трампа. Экс-чиновник высказал предположение, что Вашингтон предложил приостановить горячую фазу конфликта сразу после своей инаугурации 20 января.

«Трамп сказал — на инаугурацию или сразу после, иначе я за себя не отвечаю», — заявил Арестович.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине. Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта. Для президента России Владимира Путина, по мнению Трампа, сейчас настало «время действовать».

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