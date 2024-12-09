СМИ: страны Запада недооценивают российские подлодки «Ясень-М»

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Западные страны недооценивают возможности российских многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М».

Об этом сообщает The National Interest.

«Западные державы продолжают недооценивать российские военные технологии на свой страх и риск, особенно на стратегическом уровне. Это особенно актуально относительно российской подводной угрозы. В частности, это касается российских атомных подводных лодок «Ясень-М» с управляемыми ракетами», — говорится в тексте.

Речь идет о гиперзвуковых крылатых ракетах «Циркон». В TNI считают, что их главная опасность заключается в непредсказуемости и крутых маневрах, которые позволяют им эффективно преодолевать систему ПРО. Также обеспокоенность у журнала вызвали и сами лодки «Ясень-М», которые считаются одними из самых тихих в мире. Кроме того современная сферическая гидроакустическая система МГК-600 «Иртыш-Амфора» и маломагнитная сталь, из которой они изготовлены, не дает подобраться к ним незамеченными и затрудняет их обнаружение.

В TNI подчеркнули, что Пентагон также беспокоит скорость «Ясень-М», которая оценивается в почти 51,856 километра в час. Это быстрее, чему американских атомных ударных подлодок класса Seawolf или Virginia.