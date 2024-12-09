В Сирии высказались о будущем российских баз

Сирии нельзя отказываться от соглашений, которые интересны республике, заявил глава отдела внешних связей оппозиционного Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави, комментируя РИА Новости будущее российских военных баз в стране. По его словам, в сирийской оппозиции есть силы, которые не занимают враждебную позицию по отношению к РФ и готовы выстраивать отношения с любой стороной на основе национальных интересов республики.

Мы не должны противоречить всем соглашениям, которые отвечают интересам Сирии и продолжают действовать в интересах Сирии, и мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сохранении российских баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе преждевременно. По его словам, эта тема станет предметом для обсуждения с теми, кто возглавит республику.

Оппозиция в Сирии создаст единое военное управление

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России военный эксперт Вадим Колюзин считает, что судьба российских военных баз в Сирии пока не вызывает тревоги. Он подчеркнул, что при этом российским военным надо быть готовыми к любому развитию событий.