Марочко объяснил снижение темпов наступления ВС России

Поставленные верховным главнокомандующим цели СВО будут обязательно выполнены, при этом приходится учитывать, что украинской армии удается компенсировать потери за счет тотальной мобилизации, сказал НСН Андрей Марочко.

На скорость продвижения российских войск влияют множество факторов — это и необходимость закрепиться на новых рубежах, и погодные условия, и усиление ВСУ, а самое главное — стремление сохранить жизни российских солдат. Об этом НСН заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Российские Вооруженные силы в зоне спецоперации России на Украине демонстрируют высокие темпы продвижения в районе Покровска (Красноармейска). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с тем войска ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в районе Великой Новоселки и под Купянском. Марочко указал на то, что на темпы продвижения российских войск в зоне СВО влияют множество факторов, таких, как погода, стремление закрепиться на новых рубежах и необходимость сохранить жизни солдат.

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«Прежде всего нужно понимать, что нельзя постоянно продвигаться вперед. Нашим ребятам нужна передышка, нужно сделать перегруппировку и закрепиться на новых рубежах, которые были заняты, необходимо наладить логистику. Здесь есть ряд факторов, объясняющих замедление продвижения наших войск на тех или иных участках. Влияет на это и погода — уже есть распутица, низкая облачность, которая не позволяет в полной мере использовать разведывательные дроны, ряд других особенностей. Где и на каких участках нам удастся продвинуться, зависит от многих факторов. Самое главное, на что нужно обращать внимание, — жизни наших военнослужащих, потому что бездумное продвижение чревато большими потерями, наши группировки могут оказаться в окружении подразделений ВСУ, которые только и ждут таких ошибок. Раньше такие проблемные вопросы были, сейчас мы ошибаемся все меньше и меньше», — сказал Марочко.

Собеседник НСН добавил, что российская армия пытается запутать ВСУ, при этом Киеву удается восполнять потери за счет тотальной мобилизации.

«Стоит также обратить внимание, что сейчас в зоне проведения СВО наше командование делает все возможное, чтобы запутать врага. Перебрасывая силы на те или иные участки, мы заставляем ВСУ раздергивать свои резервы, а потом уже наступать. Подчеркну, что те задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, будут выполнены, есть позитивная динамика, но украинскому командованию за счет тотальной мобилизации удается восполнять потери, доставлять силы и средства на разные участки местности. Также не стоит забывать, что Запад всячески фарширует ВСУ оружием и боеприпасами, это тоже оказывает свое воздействие на продвижение российской армии», — заключил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что потеря Красноармейска может довести украинскую экономику до краха.