Трусливый друг хуже врага. Бежавшее из Сирии командование армии оставило захватившим полстраны террористам не только собственную, но и российскую военную технику. В частности, с позиций из-под Алеппо сбежали не обычные военные, а 25-я дивизия Сил специальных операций, также известная как «Силы Тигра», пишет главный редактор издания Defence Blog Дилан Малясов.

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Сирийским спецназом под Алеппо командовал генерал-майор Сухейль аль-Хасан, который имел прочные связи с российским командованием. При этом сам Аль-Хасан после продвижения террористов к Дамаску предположительно улетел из страны.

Именно «Силы Тигра» получали самое современное вооружение из России. И теперь оно в ходе беспорядочного и позорного бегства сирийских военных перешло в руки террористов. Как пишет издание Army Recognition, изучив многочисленные фото и видео, боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) под Алеппо могли получить несколько танков Т-90 и Т-90А, ЗРК «Бук-М2» и «Стрела-10», САУ 2С34 «Хоста» с системой радиоэлектронного противодействия «Саранча-2», систему ПВО «Панцирь-С1» и зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 «Шилка».

Впрочем, большинство захваченного террористами вооружения все же не современное, а старое или как минимум устаревшее. Это танки Т-72М и Т-55, бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты БМП-1, РСЗО «Град» БМ-21, две БРЭМ и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». На авиабазе Нейраб под Алеппо террористы захватили несколько лёгких самолётов L-39 «Альбатрос» и истребителей МиГ-23.

МиГ-23 может развивать скорость до 2500 км/ч и предназначен для перехвата и нанесения ударов с воздуха по наземным целям. Хотя эти самолёты представляют собой стратегическое вооружение, их эксплуатационный потенциал ограничен необходимостью сложного и дорогого технического обслуживания, нехваткой квалифицированных пилотов и уязвимостью к авиаударам.

Интенсивные бои привели в окрестностях Алеппо и Хамы к уничтожению другой техники, в том числе танков, бронемашин и артиллерии, хотя конкретные цифры остаются неподтверждёнными. Среди брошенного вооружения был также танк Mahmia (сирийская модификация Т-72), оснащённый системой активной защиты Sarab-2. Он был оставлен 4-й бронетанковой дивизией на дороге Ханасир – Итрия.

Army Recognition пишет, что самая значимая для Российской армии потеря – это РЛС маловысотного наблюдения 48Я6-К1 «Подлет-К1». Степень его сохранности неизвестна, однако боевики поспешили похвастаться в соцсетях драгоценным трофеем. Он мог быть заполучен террористами во время наступления на Хаму в расположении 25-й дивизии спецназа.

Система, стоимость которой составляет около $5 млн, является неотъемлемой частью комплексов ПВО С-300ПМУ-2 и С-400. Как пишет Army Recognition, Россия не должна допустить, чтобы сирийские боевики получили доступ к электронной начинке «Подлета-К1».

Тем более, что заполучить российские секреты захотят украинские боевики, которые, как теперь уже никто не скрывает, напрямую контактируют с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам» *. Кроме того, систему С-400 использует Турция.

Сирийские боевики никогда не смогут разобраться в аппаратном и программном обеспечении такого сложного вооружения, как «Подлет-К1». И уж тем более никогда не поймут, как вообще подобную систему можно использовать, пишет Army Recognition.

Однако террористы захотят использовать российскую систему для возможных секретных переговоров с НАТО. Тем более, что группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» почти открыто поддерживает Турция – член Североатлантического блока.

Способность «Подлета-К1» обнаруживать крылатые ракеты малой дальности, такие как Storm Shadow и Р-360 «Нептун», подчёркивает его стратегическую важность. Система может обнаруживать воздушные цели на расстоянии от 10 до 300 км и на высоте до 10 км, отслеживая до 200 объектов одновременно.

Она состоит из трёх модулей, установленных на шасси КамАЗ-6350 8x8: антенной мачты, мобильного командного пункта и генератора. В ней используется радар с фазированной антенной решёткой в S-диапазоне и технология опознавания «свой-чужой» (IFF), что позволяет вести борьбу с низколетящими и высокоскоростными целями. Развёртывание и сборка системы могут быть завершены примерно за 20 минут.

Захват станции «Подлет-К1» вызвал невольные сравнения с событиями 2020 года в Ливии, где американские и турецкие войска совместно захватили российскую систему «Панцирь-С1».

Большое количество российской бронетехники террористы получили также в Хомсе, Хаме и Дамаске. О будущем российского военного представительства в Сирии ничего не известно. Однако Army Recognition прогнозирует, что захваченный террористами «Подлет-К1» должен быть уничтожен российскими военными как можно скорее. Систему лучше уничтожить, чем оставлять в руках связанных с бандеровцами дикарей.

* Исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. признана террористической, ее деятельность на территории нашей страны запрещена.