Командир рассказал о ситуации в ЧВК «Вагнер» после авиакатастрофы с Пригожиным

Вагнеровец Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал о ситуации после авиакатастрофы с основателем ЧВК, бизнесменом Евгением Пригожиным. Он отметил, что никто не проводил совета командиров, его слова приводит телеканал «360».

Он подчеркнул, что известие о Пригожине стало практически для всех шоком. По мнению Ратибора, обсуждаемый совет командиров ЧВК — всего лишь миф.

«У нас всегда было все по-военному, поэтому и частная военная компания. И соблюдались все правила, как и в Министерстве обороны», — подчеркнул Ратибор.

По его словам, в ЧВК «Вагнер» всегда главенствовало единоначалие. Проводились совещания, на которых ставили задачи каждому командиру подразделения на предстоящие боевые действия, заверил он.

Самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.