В Telegram-канале "Военный обозреватель" опубликовали видео дуэли Су-30СМ и Ми-8 Черноморского флота с безэкипажными катерами ВСУ, пытавшимися атаковать Крымский мост.

На кадрах, снятых вражескими катерами, видно, что сначала в тепловизионный прицел попадает вертолет Ми-8. Он отстреливает тепловые ловушки. Катера безуспешно пытаются поразить его пулеметным и ракетным огнем.

Затем в кадре возникает истребитель Су-30СМ. Судя по тому, как под носом у суда вздымается вода, самолет выдает по нему очередь из авиационной пушки.

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Напомним, согласно данным Минобороны РФ, авиация ЧФ 6 декабря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ, следовавших к Крымскому полуострову.

Противник применил БЭКи разного типа. Одни, вооруженные пулеметами и ракетными установками выполняли роль ПВО. Другие, начиненные взрывчаткой, были морскими дронами-камикадзе. В том числе, ВСУ использовали модели Magura-V5, Sea Baby и новейшие польские "Гавия".