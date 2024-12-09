В Госдуме рассказали, что будет с российскими базами в Сирии

Военную безопасность базам РФ в Сирии гарантируют сами базы и Вооруженные силы РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Во время общения с журналистами парламентарий заявил, что сирийская оппозиция знает о последствиях атак по российским базам, а потому не будет их атаковать. Картаполов добавил, что объекты выполняют важнейшую функцию в Сирии и продолжат это делать в соответствии с решениями президента России Владимира Путина.

Накануне захватившие гостелевидение в Дамаске представители вооруженной оппозиции заявили, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он останется в стране для передачи власти.

В МИД РФ рассказывали, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта решил уйти с поста и покинул страну. Источник РИА Новости заявлял, что он с членами семьи прибыл в Москву — РФ предоставила политику и его родным убежище по гуманитарным соображениям.