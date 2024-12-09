Пушилин объяснил преимущества взятия поселка Шевченко

Взятие под контроль поселка Шевченко в ДНР, где ведутся активные боевые действия, откроет путь на Покровск (Красноармейск), заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, это также расширит оперативные возможности российской армии.

«Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни в Шевченко, я вам скажу, это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор», — сказал глава ДНР.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что в селе Шевченко российская армия взяла штурмом три улицы. Кроме того, ВС РФ зачистили южную часть Сонцовки, а на северо-западе ДНР продвинулись на 300–400 метров. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В целом Покровское направление он назвал настоящей головной болью для Вооруженных сил Украины. По его словам, российские войска там продвигаются довольно спокойно. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

В воскресенье, 8 декабря, в Министерстве обороны РФ сообщили, что под контроль России перешел населенный пункт Благодатное в ДНР. В силовых структурах пояснили, что это позволит российским силам усилить давление на группировку ВСУ, находящуюся в другом поселке — Великая Новоселка. Это, в свою очередь, приведет к взятию населенного пункта.