В России заявили о мировом лидерстве в производстве боеприпасов

В настоящее время Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству боеприпасов.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Пожалуй, ни одна страна мира не производит боеприпасы в таких количествах. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году у нас производство боеприпасов выросло в десятки раз, артиллерийских выстрелов — более чем в 6 раз, танковых выстрелов — более чем в 30 раз, средств ближнего боя – в 14 раз, реактивных снарядов к РСЗО и ТОС — более чем в 6 раз», — сказал руководитель.

По его оценке, по итогам текущего года вышеперечисленные показатели будут превышены, а в 2025-м их существенный рост будет продолжаться.

В феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с начала специальной военной операции производство вооружений по отдельным позициям выросло на порядок, в частности, выпуск ракет, снарядов и бомб вырос на 1000-1500 процентов.

В июле 2023-го вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, а объемы производства техники и вооружения в 2023 году превысили показатели 2022-го.